Шалимов поделился мнением о поражении «Спартака» в матче с «Акроном»

Известный российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о поражении «Спартака» в матче 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России с «Акроном» (1:2).

«Посмотрите, как возвращались в оборону спартаковцы — гораздо медленнее, чем бежали в атаку соперники. Что это — настрой или физическая готовность на данный момент? «Акрон» просто улетал. Отмечу и то, что частая смена позиций в атаке путает не только соперника, но и сам «Спартак» — игроки просто не успевают вернуться на свои позиции. «Акрон» хорошо использовал стандарты — как свои, так и чужие — команда после чужих угловых вылетала в контратаку. По ощущениям, «Спартак» был не готов к наигранным комбинациям со стандартов соперника. Были и индивидуальные ошибки — в первом случае Чернов не добежал в штрафную, добегал трусцой. А второй гол — позиционная ошибка Денисова», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Акрон» после победы над «Спартаком» вышел в финал Пути регионов FONBET Кубка России, где в первом раунде встретится с «Краснодаром».

На втором этапе финала победившая команда сыграет с проигравшим в паре ЦСКА — «Урал» (1:1 после первого матча) за право выйти в итоговый финал турнира.