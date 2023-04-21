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Сегодня, 19:33

Шалимов поделился впечатлениями от матча «Краснодар» — «Крылья Советов»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-наставник «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от кубкового матча, в котором его бывший клуб встречался с «Крыльями Советов» (2:2, пенальти — 3:0).

«У «Краснодара» в центре — мечта Сергея Галицкого: Черников — Кривцов — Сперцян, лучшая, по мнению владельца клуба, тройка полузащитников в РПЛ. «Крылья» очень сильно поменяли состав — на мой взгляд, это связано с тем, что следующая игра в РПЛ с «Пари НН». Отрыв там 6 очков, и Самара явно думает над тем, чтобы не подпустить к себе Нижний. На мой взгляд, достаточно спорное удаление Рахмановича после второй желтой. Повтор не дает четкого понимания момента. После 0:2 Самара не сдалась, сделали замены — и несмотря на важный матч с Нижним, «Крылья» старались, если и проиграть, то с музыкой. И тут вопрос к «Краснодару»: команда не разложила правильно эту игру, чтобы спокойно довести матч до победы. И от «Крыльев» я просто обалдел — да, по одному голу есть вопрос по вне игры, но в целом команда показала сверхволевой футбол», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Краснодар» в первом этапе финала Пути регионов сыграет с тольяттинским «Акроном».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-ot-kry-l-ev-sovetov-ya-v-matche-s-krasnodarom-prosto-obaldel/
Игорь Шалимов
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Кубок России
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
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