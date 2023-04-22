Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 01:59

Филипенко — о формате Кубка России: «Несправедливо это»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Урала» Егор Филипенко в интервью «Известиям» высказался о нынешнем формате проведения FONBET Кубка России.

— Вы уже разобрались в формате нынешнего Кубка России?

— Вроде уже разобрался. Но получилось это не сразу. На ходу пришлось разбираться.

— Как вам в целом этот формат?

— Да мне кажется, на эту тему кто только не высказывался. Понятно, что система своеобразная. Ну а что делать? Понятно, для чего она была сделана. Чтобы было больше матчей, когда нет еврокубков. Насколько это целесообразно, мне тяжело сказать. Несправедливо это. Но повторюсь, все знают, зачем был сделан этот формат. Так что будем стараться в рамках него биться за трофей любым доступным способом.

Источник: https://iz.ru/1502431/aleksei-fomin/nyneshnii-format-kubka-rossii-schitaiu-nespravedlivym
1
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Исчезающий вид. В российском парном катании кризис с женщинами
Известная фигуристка объявила о разводе. Она осталась одна с ребенком
Российские силы взяли под контроль два квартала Артемовска
В Москве погибла вдова советского разведчика Савинцева
Орбан удивился заявлению Столтенберга о необходимости вступления Украины в НАТО
Актриса Юлия Пересильд призвала космонавтов прекратить травлю в ее адрес
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Шалимов поделился мнением о поражении «Спартака» в матче с «Акроном»
Шалимов поделился впечатлениями от матча «Краснодар» — «Крылья Советов»
Шалимов заявил, что ничья в матче ЦСКА и «Урала» закономерна
Ари заявил, что будет болеть за «Краснодар» в FONBET Кубке России
Ари не видит ничего страшного в вылете «Спартака» из FONBET Кубка России
Камоцци — о вылете «Спартака» из FONBET Кубка России: «К Абаскалю появляются вопросы»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шалимов поделился мнением о поражении «Спартака» в матче с «Акроном»
Новости
RSS RSS
Все новости