Филипенко — о формате Кубка России: «Несправедливо это»

Защитник «Урала» Егор Филипенко в интервью «Известиям» высказался о нынешнем формате проведения FONBET Кубка России.

— Вы уже разобрались в формате нынешнего Кубка России?

— Вроде уже разобрался. Но получилось это не сразу. На ходу пришлось разбираться.

— Как вам в целом этот формат?

— Да мне кажется, на эту тему кто только не высказывался. Понятно, что система своеобразная. Ну а что делать? Понятно, для чего она была сделана. Чтобы было больше матчей, когда нет еврокубков. Насколько это целесообразно, мне тяжело сказать. Несправедливо это. Но повторюсь, все знают, зачем был сделан этот формат. Так что будем стараться в рамках него биться за трофей любым доступным способом.