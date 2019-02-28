Сергей Прядкин: "Думаю, что и матч на Кубок 6 марта "Арсенал" дома провести не сможет"

Президент РПЛ Сергей Прядкин считает, что тульский "Арсенал" не успеет подготовить поле к матчу Олимп-Кубка России с "Оренбургом", который запланирован на 6 марта. Напомним, что игра 18-го тура чемпионата России с ЦСКА, которая состоится 2 марта, перенесена в Грозный из-за неготовности поля в Туле.

– Думаю, что и матч на Кубок 6 марта "Арсенал" там провести не сможет. Поле не готово. Знаю позицию президента РФС в отношении кубковой встречи, – сказал Прядкин. – Если туляки к 16 марта, дате очередного тура чемпионата, сумеют подготовить газон, сыграют там. Чтобы покрытие было в порядке, с ним необходимо работать. У меня есть информация, что губернатор поставил очень жесткие задачи в плане подготовки поля. Но это нужно было делать еще в декабре, когда команда ушла в отпуск – все клубы этим занимались. (Сергей Егоров)

Полностью интервью с Сергеем Прядкиным - скоро на "СЭ"