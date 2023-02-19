Балахнин: «Сейчас любая команда может выиграть кубок, в том числе и «Ростов»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин рассказал о своих ожиданиях от матча 1/4 финала ФОНБЕТ Кубка России «Ростов» — «Урал».

«Ростов» является фаворитом в матче с «Уралом». Команда играет дома, тем более «Ростов» находится в верхней части турнирной таблицы. Это делает фаворитом команду Карпина в игре с екатеринбуржцами. Правда, сейчас многое поменялось. Все станет ясно после игры», — приводит «РБ Спорт» слова Балахнина.

Также он оценил шансы ростовчан на победу в ФОНБЕТ Кубке России.

«В этом турнире все непредсказуемо. Сможет или не сможет «Ростов» выиграть — это все гадание на кофейной гуще. Многое зависит от удачи, случая. Сейчас любая команда может выиграть кубок, в том числе и «Ростов», — добавил тренер.

Матч между «Ростовом» и «Уралом» пройдет 22 февраля на «Ростов Арене». Начало — в 17.30 по московскому времени.