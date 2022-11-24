Семак: «Со «Спартаком» не сыграют Одоевский и Ловрен. Остальные готовятся»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, кто из игроков пропустит матч Кубка России против «Спартака».

— Кто не сыграет со «Спартаком»? Выздоровел ли Родригао?

— Не смогут сыграть Одоевский и Ловрен. Остальные готовятся. У кого-то из игроков проблемы есть, но вероятность того, что они сыграют, высока.

Матч группового турнира Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 27 ноября в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 мск.