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Сегодня, 11:13

Семак: «Со «Спартаком» не сыграют Одоевский и Ловрен. Остальные готовятся»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, кто из игроков пропустит матч Кубка России против «Спартака».

— Кто не сыграет со «Спартаком»? Выздоровел ли Родригао?

— Не смогут сыграть Одоевский и Ловрен. Остальные готовятся. У кого-то из игроков проблемы есть, но вероятность того, что они сыграют, высока.

Матч группового турнира Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 27 ноября в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 мск.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • betonsuccess.ru
  • bk news
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  • keepscore.ru
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2.30

ТБ 2.5

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1.59
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Даниил Одоевский
Деян Ловрен
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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