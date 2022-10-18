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Семак — о положении «Зенита» в Кубке России: «Сложная ситуация, но все в наших руках. Что заслужим, то и получим»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил положение своей команды в Кубке России.

«У «Зенита» достаточно сложная ситуация, но все в наших руках. Наша главная задача — пройти дальше и делать все для победы, а очки будем считать потом. Думаю, что мы заслужим, то и получим», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Семака.

«Зенит» занимает третье место в группе B групповой стадии Пути РПЛ Кубка России с 3 очками в 3 матчах. Команда из Санкт-Петербурга проведет следующую игру в турнире в четверг, 20 октября, против «Крыльев Советов».

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-10-18-sergey-semak-situatsiya-slozhnaya-no-vse-v-nashikh-rukakh.htm
Сергей Семак
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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