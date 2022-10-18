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Сегодня, 13:17

Кассьерра может пропустить матч «Зенита» с «Крыльями Советов» в Кубке России

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак допустил, что нападающий Матео Кассьерра может пропустить матч 4-го тура групповой стадии Кубка России против «Крыльев Советов».

При этом специалист отметил, что полузащитник Вендел готовится к игре, но его участие также находится под вопросом.

«Вендел готовится к игре, Матео на сегодняшний день не работает. Посмотрим, как он будет чувствовать себя завтра, в ближайшее время он начнет тренироваться. Будет или не будет готов к матчу? Посмотрим. На сегодняшний день только эти два игрока находятся под вопросом», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Семака.

Матч «Зенит» — «Крылья Советов» состоится в четверг, 20 октября. Команда из Санкт-Петербурга занимает третье место в таблице группы B с 3 очками, самарцы идут на второй строчке с 6 очками.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-10-18-sergey-semak-situatsiya-slozhnaya-no-vse-v-nashikh-rukakh.htm
Матео Кассьерра
Сергей Семак
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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