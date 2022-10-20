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Семак назвал ошибкой уход Мостового в раздевалку после обратной замены

Микеле Антонов
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал ошибкой уход полузащитника Андрея Мостового в раздевалку после обратной замены в матче с «Крыльями Советов» (2:1) в 4-м туре группового этапа Кубка России.

— Как отреагировали на его уход в раздевалку?

— Нормально. Это эмоции. Понятно, что мы все когда-то ошибаемся. Я считаю, безусловно, что это его ошибка. Обязательно с ним поговорю. Это человеческий фактор. Любому игроку не нравится, когда его меняют, тем более обратная замена — достаточно обидно. Нужно понимать и принимать ту ситуацию, которая есть и отдавать всего себя на благо команде. Ничего страшного в этом нет.

— Была резонансная ситуация с его обратной заменой в сборной. Вы думали, что он нормально отреагирует сейчас, как и тогда, и поэтому решились на обратную замену?

— Я смотрю за ходом матча, что нужно сделать, чтобы усилить игру. Невозможно подстраиваться под всех, чтобы всем все нравилось. Это невозможно. Поэтому мы ставим во главу угла результат команды. Игроки, как живые люди, реагируют по-разному. Это эмоции. Когда эмоции уйдут, ситуация выглядит немного по-другому. То что обидно — прекрасно, значит, не все равно. Что касается характера, мы хотим, чтобы каждый наш игрок показывал характер исключительно на футбольном поле, — сказал Семак.

Андрей Мостовой
Сергей Семак
Кубок России
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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