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Семак объяснил обратную замену Мостового: «Вышел не так хорошо, как мы хотели»

Семак объяснил обратную замену Мостового в матче против «Крыльев» в Кубке России
Микеле Антонов
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил обратную замену полузащитника Андрея Мостового в матче группового турнира Кубка России против «Крыльев Советов» (2:1).

— Что Мостовой пытался вам объяснить?

— Хотел спросить, почему его заменили. Такие вещи нужно решать в раздевалке после матча. Нам нужно быто дать чуть меньше игрового времени для Вани Сергеева, была дилемма для того, чтобы усилить атаку: Мантуан и Бакаев: или заменить Малкома. Андрей вышел не так уверенно, как мы хотели. Чтобы сохранить наш атакующий потенциал и поставить игроков, вышедших на их родные позиции мы и заменили Андрея.

Хавбек вышел на поле на 61-й минуте вместо Далера Кузяева. Однако спустя 22 минуты был заменен на Густаво Мантуана.

После этого недовольный Мостовой сразу ушел в раздевалку.

Андрей Мостовой
Сергей Семак
Кубок России
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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