Семак: «Почему Соболев не играл с ЦСКА? По тактическим соображениям»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, почему форвард Александр Соболев не играл в первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против ЦСКА (2:0).

«Почему не играл Соболев? Он хорошо себя чувствует. Это связано с тактическими соображениями. Сегодня был нужен нападающий, который хорошо двигается и много прессингует. И по этому критерию Лусиано подходил больше. У нас есть следующий матч, и вполне возможно, что Саша будет играть в нем. И этот матч важный, и следующий. Посмотрим, кто как будет готовиться, кто в каком состоянии будет для того, чтобы вышли игроки, которые будут в хорошей физической форме.

Против ЦСКА был лучший матч «Зенита» этой весной? Я думаю, нет. Если брать в совокупности всю игру, были матчи у нас и лучше. Но в целом, хорошая, качественная игра против очень хорошего соперника, который набрал неплохой ход в весенней части сезона. Поэтому на сегодняшний день довольны тем, что мы сделали. Но, еще раз, это только первый шаг. Как я сказал, противостояние из двух раундов. И особой радости от победы нет абсолютно. Мы уже думаем о том, как нам правильно подготовиться к следующему матчу», — сказал Семак.

Ответный матч финала Пути РПЛ в Москве пройдет 14 мая. Начало — в 19.00 мск.