«Сатурн» — Broke Boys: трансляция матча Кубка России начнется в 19.25 мск

«Сатурн» и Broke Boys встретятся в матче Кубка России

«Сатурн» и Broke Boys встретятся в матче третьего раунда пути регионов FONBET Кубка России в четверг, 11 сентября. Игра пройдет на «Леон Арене» в Раменском и начнется в 19.30 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Сатурн» — Broke Boys можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд.

11 сентября 2025, 19:30. Леон Арена (Раменское)

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального канала.

На пути к третьему раунду Broke Boys победили «Орел» (3:2) и курский «Авангард» (2:1). «Сатурн» стартовал начал выступление в турнире со второго раунда, обыграв брянское «Динамо» (0:0, 3:2 — по пенальти).