«Сатурн» — Broke Boys: трансляция матча Кубка России начнется в 19.25 мск
«Сатурн» и Broke Boys встретятся в матче Кубка России
«Сатурн» и Broke Boys встретятся в матче третьего раунда пути регионов FONBET Кубка России в четверг, 11 сентября. Игра пройдет на «Леон Арене» в Раменском и начнется в 19.30 по московскому времени.
С основными событиями и результатом игры «Сатурн» — Broke Boys можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального канала.
На пути к третьему раунду Broke Boys победили «Орел» (3:2) и курский «Авангард» (2:1). «Сатурн» стартовал начал выступление в турнире со второго раунда, обыграв брянское «Динамо» (0:0, 3:2 — по пенальти).
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