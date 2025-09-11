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«Амкал» — «Салют» Белгород: трансляция матча Кубка России начнется в 16.55 мск

«Амкал» и «Салют» Белгород встретятся в матче Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Амкал» и белгородский «Салют» встретятся в матче третьего раунда пути регионов FONBET Кубка России в четверг, 11 сентября. Игра пройдет на стадионе «Зоркий» в Красногорске и начнется в 17.00 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Амкал» — «Салют» Белгород можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд.
11 сентября 2025, 17:00. Зоркий (Красногорск)
Амкал
2:1
Салют Бл

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального канала.

На пути к третьему раунду «Амкал» победил «Квант» со счетом 3:1 и «Калугу» (1:0). «Салют» начал выступление в турнире со второго раунда, обыграв «Рязань» со счетом 3:0.

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