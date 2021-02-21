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«Самый лучший коллектив». Крыховяк на русском языке обратился к фанатам «Локо»

20:38
Гжегож Крыховяк. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Гжегож Крыховяк. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк, который забил гол в ворота «Тамбова» (3:0) в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу, поздравил фанатов с победой.

«Очень хороший старт. Самый лучший коллектив», — подписал фото Крыховяк. Вторую фразу 31-летний польский футболист написал на русском языке.

21 февраля команда Марко Николича выиграла у тамбовчан на стадионе «РЖД Арена». В составе «Локо» голы также забили Франсуа Камано и Пабло.

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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