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Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

«Ростов» — «Ахмат»: Талалаев перед матчем понюхал траву газона

20:43

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев в преддверии матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Ростова» понюхал траву газона «Ростов Арены». Специалист отщипнул несколько травинок, растер их между пальцами и понюхал их.

Ростов — Ахмат

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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