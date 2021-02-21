Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев в преддверии матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Ростова» понюхал траву газона «Ростов Арены». Специалист отщипнул несколько травинок, растер их между пальцами и понюхал их.

Как же сложно устоять перед ароматным газоном «Ростов Арены» ?



А пропустить встречу хозяев с «Ахматом» — просто невозможно. Включай Матч ТВ прямо сейчас ?https://t.co/AAbZHf6mgr pic.twitter.com/TXYDSTShuH — Матч ТВ (@MatchTV) February 21, 2021