«Ростов» — «Ахмат»: Талалаев перед матчем понюхал траву газона
20:43
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев в преддверии матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Ростова» понюхал траву газона «Ростов Арены». Специалист отщипнул несколько травинок, растер их между пальцами и понюхал их.
Как же сложно устоять перед ароматным газоном «Ростов Арены» ?— Матч ТВ (@MatchTV) February 21, 2021
А пропустить встречу хозяев с «Ахматом» — просто невозможно. Включай Матч ТВ прямо сейчас ?https://t.co/AAbZHf6mgr pic.twitter.com/TXYDSTShuH
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала
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