Баринов, Батраков и Комличенко выйдут в старте «Локомотива» на матч Кубка России против «Балтики»

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Балтики» на матч группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Ранее корреспондент «СЭ» передавал, что защитник железнодорожников Илья Самошников не приехал с командой на игру.

«Локомотив»: Лантратов, Фассон, Погостнов, Ньямси, Ненахов, Баринов, Карпукас, Батраков, Рамирес, Бакаев, Комличенко.

«Балтика»: Кукушкин, Гассама, Ковалев, Луна, Йенне, Титков, Филин, Беликов, Уткин, Оффор, Мохаммад.

Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве и начнется в 18.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Балтика».