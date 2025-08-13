Футбол
FONBET Кубок России
13 августа, 17:29

Баринов, Батраков и Комличенко выйдут в старте «Локомотива» на матч Кубка России против «Балтики»

Алина Савинова

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Балтики» на матч группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Ранее корреспондент «СЭ» передавал, что защитник железнодорожников Илья Самошников не приехал с командой на игру.

«Локомотив»: Лантратов, Фассон, Погостнов, Ньямси, Ненахов, Баринов, Карпукас, Батраков, Рамирес, Бакаев, Комличенко.

«Балтика»: Кукушкин, Гассама, Ковалев, Луна, Йенне, Титков, Филин, Беликов, Уткин, Оффор, Мохаммад.

Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве и начнется в 18.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Балтика».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
13 августа, 18:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
2:0
Балтика

Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Локомотив (Москва)
  • hovawart645

    Нормально. Должны побеждать.

    13.08.2025

  • Горын

    Загонят Батракова.

    13.08.2025

  • Игорь Соручаев

    Е5 МАЗУТ Е5!

    13.08.2025

    • Самошников не приехал на матч «Локомотива» с «Балтикой» в Кубке России

    «Оренбург» — «Ахмат»: хозяева вышли вперед благодаря голу Поройкова

    Takayama

