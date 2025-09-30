«Рубин» и «Зенит» сыграют в ответном матче группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 30 сентября. Игра состоится на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

30 сентября, 18:00. Ак Барс Арена (Казань)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи «Рубин» — «Зенит» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

В первом матче сине-бело-голубые победили команду Рашида Рахимова со счетом 3:0.