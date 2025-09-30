«Рубин» — «Зенит»: Даку, Лусиано и Соболев сыграют с первых минут
Стали известны стартовые составы на матч между «Рубином» и «Зенитом» в 5-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Игра пройдет на «Ак Барс» Арене в Казани. Начало — в 18.00 по московскому времени.
«Рубин»: Нигматуллин, Арройо, Вуячич, Нижегородов, Рожков, Йочич, Безруков, Апшацев, Иванов, Шабанхаджай, Даку.
Запасные: Ежов, Ставер, Тесленко, Лобов, Кузяев, Зотов, Иву, Кабутов, Васильев, Юкич, Мукба, Сиве.
«Зенит»: Латышонок, Вега, Горшков, Дркушич, А.Адамов, Эракович, Михайлов, Мостовой, Ерохин, Лусиано, Соболев.
Запасные: Кержаков, Шичанин, Терентьев, Шиленок, Лукиных, Алип, Шилов, Кондаков, Столбов, Кассьерра.
