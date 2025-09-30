Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

30 сентября, 17:05

«Рубин» — «Зенит»: Даку, Лусиано и Соболев сыграют с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент

Стали известны стартовые составы на матч между «Рубином» и «Зенитом» в 5-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра пройдет на «Ак Барс» Арене в Казани. Начало — в 18.00 по московскому времени.

«Рубин»: Нигматуллин, Арройо, Вуячич, Нижегородов, Рожков, Йочич, Безруков, Апшацев, Иванов, Шабанхаджай, Даку.

Запасные: Ежов, Ставер, Тесленко, Лобов, Кузяев, Зотов, Иву, Кабутов, Васильев, Юкич, Мукба, Сиве.

«Зенит»: Латышонок, Вега, Горшков, Дркушич, А.Адамов, Эракович, Михайлов, Мостовой, Ерохин, Лусиано, Соболев.

Запасные: Кержаков, Шичанин, Терентьев, Шиленок, Лукиных, Алип, Шилов, Кондаков, Столбов, Кассьерра.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

&laquo;Рубин&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;.«Рубин» — «Зенит». Онлайн-трансляция матча Кубка
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
30 сентября, 18:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
0:1
Зенит
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
Читайте также
The Athletic узнал стоимость самого дорогого билета на ЧМ по футболу 2026 года
Израиль задержал флотилию с Гретой Тунберг на борту. Что пишут СМИ
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Захарова назвала отношения России и Запада огнем
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
Анкалаев и Перейра проведут титульный бой-реванш на турнире UFC 320
Популярное видео
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: осенняя часть сезона-2025/26
Акинфеев назвал Лукина лучшим игроком ЦСКА в матче с «Локомотивом»
«Фратрия» отреагировала на победу «Спартака» над «Пари НН»
«Динамо» Махачкала — «Ростов»: трансляция матча Кубка России начнется в 19.30 мск
Машинист на поле и удача Торопа: ЦСКА обыграл «Локо» в серии пенальти
«Динамо» Махачкала — «Ростов». Онлайн-трансляция матча Кубка
Кубок России, расписание и результаты 5-го тура Пути РПЛ: ЦСКА победил «Локомотив», «Динамо» Мх против «Ростова» и другие матчи
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Семён Фадеич

    Состав хороший для кубка.

    30.09.2025

  • m_16

    В составе Зенита больше россиян, чем у соперника! :)

    30.09.2025

    • «Рубин» — «Зенит»: трансляция матча Кубка России онлайн

    «Рубин» — «Зенит»: Лусиано открыл счет

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости