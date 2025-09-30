«Краснодар» и «Динамо» сыграют в 5-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 30 сентября. Игра на «Ozon Арене» в Краснодаре начнется в 20.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

30 сентября, 20:30. Ozon Арена (Краснодар)

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «быков» и динамовцев. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Краснодар» — «Динамо» также можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч «Краснодара» и «Динамо» покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также трансляцию игры из федерального телеэфира можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

«Краснодар» и «Динамо» выступают в группе В вместе с «Сочи» и «Крыльями Советов». После 4 туров «быки» занимают первое место в таблице с 9 очками, бело-голубые набрали 7 очков и идут вторыми. Первый матч соперников в группе состоялся в Москве 13 августа и завершился крупной победой «Краснодара» — 4:0.