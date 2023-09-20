«Ростов» в серии пенальти обыграл «Рубин» в FONBET Кубке России

«Ростов» в гостях обыграл «Рубин» в 4-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:1 (пенальти 4:2).

«Ростов» открыл счет на 27-й минуте. Отличился защитник Герман Игнатов, дебютировавший за ростовчан в этой встрече. На 49-й минуте полузащитник казанцев Марат Апшацев забил после прострела Николы Чумича.

В серии пенальти точнее оказались гости — они реализовали все 4 удара. За «Рубин» одиннадцатиметровые не смогли забить Умарали Рахмоналиев и Урош Дрезгич.

«Ростов» с 8 очками возглавил группу B. «Рубин» с 4 баллами идет на последней строчке.

В следующем матче Кубка России «Ростов» в гостях сыграет с «Локомотивом». «Рубин» на выезде встретится с «Уралом». Обе игры пройдут 3 октября.