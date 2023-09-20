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Сегодня, 19:23

«Зенит» победил «Ахмат» по пенальти, команды забили шесть голов с игры на двоих

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Футболисты «Зенита» в матче с «Ахматом».
Фото ФК «Зенит»

«Зенит» обыграл «Ахмат» в матче 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Грозненцы забили два быстрых гола: на 4-й минуте отличился Светослав Ковачев, а на 14-й минуте — Иван Олейников. Позднее форвард «Зенита» Иван Сергеев сравнял счет, забив два гола на 27-й и 33-й минутах, а другой нападающий петербуржцев Матео Кассьерра вывел свою команду вперед на 42-й минуте. «Ахмат» перевел игру в серию пенальти благодаря голу Владимира Ильина на 69-й минуте.

На 90+2-й минуте защитник «Ахмата» Марат Быстров получил красную карточку за фол на Вильсоне Изидоре.

«Зенит» одержал победу в серии пенальти со счетом 4:2.

Команда из Санкт-Петербурга идет на втором месте в таблице группы C с 8 очками в 4 матчах, «Ахмат» занимает третью строчку с 4 очками.

В следующем туре FONBET Кубка России «Зенит» примет на своем поле «Балтику» (3 октября), а «Ахмат» встретится с «Крыльями Советов» в гостях (4 октября).

Кубок России. Группа C
20 сент, 17:15. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
3:3
Зенит

Футбол
Кубок России
ФК Ахмат
ФК Зенит
3
21
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