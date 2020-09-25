«Ротору» засчитали техническое поражение в кубковом матче с «Динамо» из Ставрополя

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС засчитал «Ротору» засчитали техническое поражение со счетом 0:3 за пропуск матча Кубка России против ставропольского «Динамо», сообщает сайт РФС.

Матч между «Ротором» и «Динамо» должен был пройти 23 сентября в Ставрополе. Встреча не состоялась из-за заражения коронавирусом игроков волгоградской команды.

Ранее по этой же причине не состоялись матчи «Ротора» в чемпионате России против «Краснодара» и «Ростова», намеченные на 14 и 21 сентября соответственно. В обоих случаях команде засчитали техническое поражение.

12 сентября в «Роторе» выявили семь случаев заражения коронавирусом. Заболевших изолировали от команды. На следующий день остальные представители клуба прошли повторное тестирование. По его итогам выявили новые случаи заражения COVID-19.