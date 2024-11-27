«Ростов» — «Спартак»: Голенков и Николсон сыграют с первых минут, Барко и Угальде — в запасе

Стали известны стартовые составы на ответный матч между «Ростовом» и «Спартаком» в 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра пройдет в Ростове-на-Дону, начало — в 20.30 по московскому времени. Первый матч завершился гостевой победой ростовчан — 1:0.

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелехин, Вахания, Жбанов, Щетинин, Сутормин, Глебов, Кучаев, Байраймян, Голенков.

Запасные: Ханкич, Одоевский, Осипенко, Игнатов, Чернов, Лангович, Мохеби, Шанталий, Комаров, Саравия, Роналдо, Комличенко.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Абена, Литвинов, Хлусевич, Пруцев, Мартинс, Пруцев, Мартинс, Зорин, Мангаш, Медина, Николсон.

Запасные: Максименко, Дуарте, Гузиев, Зобнин, Умяров, Игнатов, Барко, Бонгонда, Маркиньос, Зиньковский, Угальде, Виллиан Жозе.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Ростов» — «Спартак».