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«Ростов» победил «Спартак» и вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ростов» — «Спартак».
Фото ФК «Ростов»

«Ростов» обыграл «Спартак» в ответном матче четвертьфинала пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:1.

Счет на 19-й минуте открыл Егор Голенков. На 31-й преимущество хозяев удвоил Виктор Мелехин. Единственный мяч гостей на 56-й минуте забил Кристофер Мартинс.

«Ростов» одержал победу по сумме двух встреч (первый матч — 1:0) и вышел в полуфинал пути РПЛ FONBET Кубка России. «Спартак» сыграет во втором этапе четвертьфинала пути регионов турнира.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
27 нояб, 20:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
2:1
Спартак

Футбол
Кубок России
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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