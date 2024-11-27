«Ростов» победил «Спартак» и вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России

«Ростов» обыграл «Спартак» в ответном матче четвертьфинала пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:1.

Счет на 19-й минуте открыл Егор Голенков. На 31-й преимущество хозяев удвоил Виктор Мелехин. Единственный мяч гостей на 56-й минуте забил Кристофер Мартинс.

«Ростов» одержал победу по сумме двух встреч (первый матч — 1:0) и вышел в полуфинал пути РПЛ FONBET Кубка России. «Спартак» сыграет во втором этапе четвертьфинала пути регионов турнира.