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Сегодня, 22:15

В Сочи стартовал тур трофея FONBET Кубка России

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Матч ветеранов.

Традиционный тур FONBET Кубка России перед матчем 1/4 финала Пути регионов «Сочи» — «Динамо» Махачкала на этот раз начался необычно. До того, как проехать вместе с амбассадорами по самым знаковым и живописным местам, хрустальный трофей был выставлен на стадионе им. Славы Метревели, где сегодня стартовал турнир по футболу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата для ветеранов «Герои нашего времени».

После торжественного открытия турнира, в котором принял участие амбассадор РФС, обладатель Кубка России и экс-полузащитник сборной России Алексей Игонин, участники могли сфотографироваться с главным трофеем российского футбола.

Турнир «Герои нашего времени» проходит в Сочи при поддержке благотворительной программы «ДоброFON» — титульного спонсора FONBET Кубка России. В нем примет участие более 30 ветеранов из 12 регионов России. Открыли его генеральный секретарь Паралимпийского комитета России, 5-кратный чемпион Паралимпийских игр Андрей Строкин и заместитель генерального директора FONBET Николай Оганезов.

Сегодня вечером трофей FONBET Кубка России будет экспонирован на стадионе «Фишт» перед кубковым матчем. Там же пройдет фото- и автограф-сессия амбассадоров РФС: наряду с Игониным кубок в поездке в Сочи сопровождают экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Никита Баженов, а также экс-защитник «Локомотива» и сборной России Тарас Бурлак.

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