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Сегодня, 18:48

«Ростов» — «Локомотив»: стартовые составы на матч FONBET Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Локомотива» на матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.

«Ростов»: Медведев, Прохин, Чернов, Вахания, Семенчук, Акбашев, Мохеби, Байрамян, Уткин, Сухомлинов, Голенков.

Запасные: Песьяков, Терентьев, Лангович, Поярков, Глебов, Миронов, Комаров, Тугарев, Ионов, Комличенко.

«Локомотив»: Гильерме, Митай, Фассон, Кузьмичев, Сильянов, Карпукас, Марадишвили, Жемалетдинов, Пиняев, Раков, Сарвели.

Запасные: Лантратов, Худяков, Ненахов, Самошников, Тикнизян, Куликов, Щетинин, Рыбчинский, Миранчук, Глушенков, Никишин.

Кубок России. Группа B
30 авг, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
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