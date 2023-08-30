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Сегодня, 19:09

«Ахмат» обыграл «Крылья Советов», одержав первую победу в этом розыгрыше FONBET Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ахмат» — «Крылья Советов».
Фото ФК «Крылья Советов»

«Ахмат» на своем поле обыграл «Крылья Советов» в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:1.

Грозненцы вышли вперед благодаря голу Мохамеда Конате на 44-й минуте. На 51-й минуте счет сравнял Гленн Бейл, а две минуты спустя победу хозяевам поля принес гол Ясмина Челиковича.

Третий гол «Ахмата» на последних секундах забил Иван Олейников.

«Ахмат» с 3 очками поднялся на третье место в группе C Кубка России. Самарцы после трех поражений кряду замыкают квартет.

Кубок России. Группа C
30 авг, 17:15. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
3:1
Крылья Советов

Футбол
ФК Ахмат
ФК Крылья Советов (Самара)
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