«Ахмат» обыграл «Крылья Советов», одержав первую победу в этом розыгрыше FONBET Кубка России

«Ахмат» на своем поле обыграл «Крылья Советов» в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:1.

Грозненцы вышли вперед благодаря голу Мохамеда Конате на 44-й минуте. На 51-й минуте счет сравнял Гленн Бейл, а две минуты спустя победу хозяевам поля принес гол Ясмина Челиковича.

Третий гол «Ахмата» на последних секундах забил Иван Олейников.

«Ахмат» с 3 очками поднялся на третье место в группе C Кубка России. Самарцы после трех поражений кряду замыкают квартет.