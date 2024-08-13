«Ростов» — «Химки»: стартовые составы на матч Кубка России

«Ростов» и «Химки» объявили стартовые составы на матч 2-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Ростов»: Одоевский, Сако, Вахания, Мелехин, Игнатов, Байрамян, Кучаев, Саравия, Глебов, Комличенко, Роналдо.

«Химки»: Кокарев, Фаринья, Голубович, Анджелкович, Степанов, Абдуллахи, Берковский, Глушаков, Бакаев, Хосонов, Заболотный.

Матч пройдет 13 августа на стадионе «Ростов Арена». Начало — в 20:00 по московскому времени.