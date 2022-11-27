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Сегодня, 13:05

«Ростов» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 6-го тура Кубка России

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Ростов» и «Ахмат» объявили составы на матч 6-го тура групповой стадии Кубка России.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Мелехин, Лангович, Глебов, Щетинин, Уткин, Байрамян, Полоз, Комличенко.

Запасные: Григорьев, Цулая, Терентьев, Тугарев, Мухин, Ковальков, Шанталий, Мельникой, Миронов, Прохин, Голенков.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Журавлев, Уциев, Харин, Тимофеев, Трошечкин, Олейников, Бериша, Садулаев, Конате.

Запасные: Ташаев, Цуцулаев, Иналкаев, Карапузов, Фольмер, Якуев, Ильин, Альсултанов, Агаларов.

Матч «Ростов» — «Ахмат» состоится сегодня, 27 ноября и начнется в 14.00 по московскому времени.

«Ростов» занимает последнее, четвертое место в группе C с 6 очками, «Ахмат» идет на первой строчке с 9 очками. На втором месте — «Оренбург» с 8 очками, на третьем — «Динамо» с 7 очками. Оренбуржцы и москвичи сыграют между собой в последнем туре, их игра будет проходить сегодня параллельно с матчем «Ростов» — «Ахмат».

Кубок России. Группа C
27 нояб, 14:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Ахмат

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Кубок России
Зенит
Спартак

П1

28%

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ТБ 2.5

27%

1.63

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Испания
Германия

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ТБ 2.5

23%

1.73

П2

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Мексика 0
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ИТБ1 (1.5)

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Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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