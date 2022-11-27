Футбол
Кубок России
Новости
Путь РПЛ. Групповой раунд Путь регионов Статьи Фото Видео
Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 13:02

«Динамо» — «Оренбург»: Захарян, Смолов и Сычевой выйдут на поле в стартовом составе

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Динамо» и «Оренбург» объявили составы на матч 6-го тура групповой стадии Кубка России.

«Динамо»: Лещук, Даса, Сазонов, Маричаль, Лаксальт, Кутицкий, Фомин, Захарян, Лесовой, Гладышев, Смолов.

Запасные: Шунин, Будачев, Паршивлюк, Скопинцев, Макаров, Гагнидзе, Тюкавин.

«Оренбург»: Гошев, Малых, Гойкович, Сиваков, Стаматов, Аюпов, Флорентин, Вера, Мансилья, Ковалев, Сычевой.

Запасные: Сысуев, Полуяхтов, Оганесян, Эктов, Акоста, Павловец, Печенин, Титков, Гурциев.

Матч «Динамо» — «Оренбург» состоится сегодня, 27 ноября и начнется в 14.00 по московскому времени.

«Динамо» занимает третье место в группе C с 7 очками, «Оренбург» идет на второй строчке с 8 очками. Лидером группы является «Ахмат» с 9 очками, «Ростов» с 6 очками идет на четвертом месте. Грозненцы и ростовчане встретятся в последнем туре, их игра будет проходить параллельно с матчем «Динамо» — «Оренбург».

Кубок России. Группа C
27 нояб, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Оренбург

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок России
Зенит
Спартак

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
ФК Динамо (Москва)
1
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Дискриминация русских женщин без ультра-си. Что не так с правилами фигурного катания?
Похищение сестры, нищее детство и побег от алиментов прямо во время матча. История героя ЧМ эквадорца Валенсии
Визит Лаврова в Минск отложили в связи со смертью Макея
В Польше сообщили о нежелании украинских беженцев съезжать из отеля
NYT: большинство стран НАТО исчерпали возможности для поставок вооружений на Украину
Как спасают деревья в России
Материалы сюжета: Кубок России: групповой турнир РПЛ и отбор регионов
«Ростов» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 6-го тура Кубка России
Мостовой заявил, что «Спартак» хочет быть причастным к победам «Зенита»
Бушманов: «У «Зенита» будет огромная мотивация исправиться после поражения от «Спартака» в Москве»
Защитник «Торпедо» Кожемякин — о результатах команды: «К РПЛ мы психологически не подготовились»
«Торпедо» — «Урал»: судье Бобровскому снова помог ВАР. Назначение пенальти заняло 4 минуты
Талалаев — о матче с «Уралом»: «Игрой бы я не назвал то, что мы увидели сегодня»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Валуев: «Думаю, для нашего зрителя вывеска «Зенит» — «Спартак» намного интереснее параллельного матча ЧМ»

«Ростов» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 6-го тура Кубка России
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости