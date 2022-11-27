«Динамо» — «Оренбург»: Захарян, Смолов и Сычевой выйдут на поле в стартовом составе

«Динамо» и «Оренбург» объявили составы на матч 6-го тура групповой стадии Кубка России.

«Динамо»: Лещук, Даса, Сазонов, Маричаль, Лаксальт, Кутицкий, Фомин, Захарян, Лесовой, Гладышев, Смолов.

Запасные: Шунин, Будачев, Паршивлюк, Скопинцев, Макаров, Гагнидзе, Тюкавин.

«Оренбург»: Гошев, Малых, Гойкович, Сиваков, Стаматов, Аюпов, Флорентин, Вера, Мансилья, Ковалев, Сычевой.

Запасные: Сысуев, Полуяхтов, Оганесян, Эктов, Акоста, Павловец, Печенин, Титков, Гурциев.

Матч «Динамо» — «Оренбург» состоится сегодня, 27 ноября и начнется в 14.00 по московскому времени.

«Динамо» занимает третье место в группе C с 7 очками, «Оренбург» идет на второй строчке с 8 очками. Лидером группы является «Ахмат» с 9 очками, «Ростов» с 6 очками идет на четвертом месте. Грозненцы и ростовчане встретятся в последнем туре, их игра будет проходить параллельно с матчем «Динамо» — «Оренбург».