«Ростов» — «Ахмат»: стартовые составы. Соу дебютирует в составе ростовчан
«Ростов» сыграет против «Ахмата» в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России. Стали известны стартовые составы команды.
В составе ростовчан дебютирует нападающий Али Соу.
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Норманн, Еременко, Алмквист, Глебов, Полоз, Соу.
Запасные: Бабурин, Рудаков, Рукас, Павловец, Байрамян, Алеесами, Махатадзе, Тугарев, Лангович, Гигович, Обухов, Тошевски.
«Ахмат»: Шелия, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Швец, Полярус, Мелкадзе.
Запасные: Мелихов, Пуцко, Анхель, Быстров, Кадыров, Исмаэл Силва, Садулаев, Адуев, Янку, Алмаши.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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