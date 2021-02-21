Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

«Ростов» — «Ахмат»: стартовые составы. Соу дебютирует в составе ростовчан

18:32
Теги:

«Ростов» сыграет против «Ахмата» в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России. Стали известны стартовые составы команды.

В составе ростовчан дебютирует нападающий Али Соу.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Норманн, Еременко, Алмквист, Глебов, Полоз, Соу.

Запасные: Бабурин, Рудаков, Рукас, Павловец, Байрамян, Алеесами, Махатадзе, Тугарев, Лангович, Гигович, Обухов, Тошевски.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Швец, Полярус, Мелкадзе.

Запасные: Мелихов, Пуцко, Анхель, Быстров, Кадыров, Исмаэл Силва, Садулаев, Адуев, Янку, Алмаши.

Ростов — Ахмат

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир