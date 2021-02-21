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Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

«Краснодар» — «Сочи»: Жоаозиньо удвоил преимущество гостевой команды

18:26
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Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо забил гол в ворота «Краснодара» на 67-й минуте матча БЕТСИТИ Кубка России по футболу. Встреча проходит в Краснодаре 21 февраля.

Ранее, на 52-й минуте встречи, счет открыл форвард сочинцев Антон Заболотный.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Сочи»

Краснодар — Сочи

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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