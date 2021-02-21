«Ахмат» выбил «Ростов» из Кубка, играя почти тайм в меньшинстве

«Ахмат» выиграл у «Ростова» в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России со счетом 1:0. Единственный мяч провел Бернард Бериша с пенальти в первом тайме.

В самом начале второй половины встречи грозненцы остались в меньшинстве после удаления Максима Ненахова, однако смогли удержать победный счет. На 82-й минуте игрок дончан Матиас Норманн не смог реализовать пенальти.

«Ахмат» стал шестым участником четвертьфинала Кубка. В восьмерку сильнейших также пробились «Локомотив», «Сочи», «Динамо», «Арсенал» и ЦСКА.