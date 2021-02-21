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Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

«Ахмат» выбил «Ростов» из Кубка, играя почти тайм в меньшинстве

21:27
«Ростов» — «Ахмат» — 0:1. Фото ФК «Ростов»
«Ростов» — «Ахмат» — 0:1. Фото ФК «Ростов»
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«Ахмат» выиграл у «Ростова» в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России со счетом 1:0. Единственный мяч провел Бернард Бериша с пенальти в первом тайме.

В самом начале второй половины встречи грозненцы остались в меньшинстве после удаления Максима Ненахова, однако смогли удержать победный счет. На 82-й минуте игрок дончан Матиас Норманн не смог реализовать пенальти.

«Ахмат» стал шестым участником четвертьфинала Кубка. В восьмерку сильнейших также пробились «Локомотив», «Сочи», «Динамо», «Арсенал» и ЦСКА.

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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