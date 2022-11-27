Российский боец ММА оценил качество драки между футболистами «Зенита» и «Спартака»

Российский боец ММА Алексей Махно высказался о массовой драке, произошедшей в конце матча Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0, 4:2 — по пенальти).

«Я как болельшик красно-белых предвзят. Выделил бы из наших ребят Николсона и Соболева. Потому что у «Зенита» есть такой подленький паренек — Родригао. Он из толпы своих ребят ногой махнул в сторону Николсона, но Николсон потом его круто рукой через правую встретил. Действительно классно!

Соболев, он понимал, что делает: руки были заряжены, апперкот справа. Видно было — умеет и не первый раз это делает», — сказал Махно Sport24.

В результате драки красные карточки получили по 3 игрока из каждой команды. У хозяев были удалены Родригао, Малком и Вильмар Барриос, а у гостей — Александр Селихов, Александр Соболев и Шамар Николсон.

«Спартак» занял первое место в группе B с 13 очками и вышел в верхнюю сетку плей-офф Кубка России. «Зенит» с 11 очками стал третьим и попал в нижнюю сетку плей-офф Кубка страны.