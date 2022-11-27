Василевский: «Может, Николсон занимался неделю боксом, но так любой школьник может ударить»

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский оценил боксерские навыки форварда «Спартака» Шамара Николсона. В кубковом матче между красно-белыми и «Зенитом» (0:0, 2:4 — по пенальти) произошла массовая драка.

«Видно, что попал, но это обычный тычок. Может быть, он когда-то в школе занимался неделю боксом. Но это сможет сделать любой школьник. Удар качественный тогда, когда это произвело какое-то впечатление и нанесло урон тому, кому его наносили. Здесь человек не потерялся и не упал. Поэтому что тут такого? — цитирует «РБ Спорт» Василевского. — Во втором ударе он даже толком не попал. Так любой ребенок сможет ударить, какой-то беспонтовый тычок. Не вижу в этом никаких выдающихся качеств бокса или ММА. Просто бежал, кинул руку и не попал. Никакого эффекта это не произвело. Журналисты хотят из этого что-то сделать, но на самом деле ничего не было. Обычная драка, потасовка команда на команду. Ничего жесткого».

В результате драки красные карточки получили по 3 игрока из каждой команды. У хозяев были удалены Родригао, Малком и Вильмар Барриос, а у гостей — Александр Селихов, Александр Соболев и Шамар Николсон.

«Спартак» занял первое место в группе B с 13 очками и вышел в верхнюю сетку плей-офф Кубка России. «Зенит» с 11 очками стал третьим и попал в нижнюю сетку плей-офф Кубка страны.