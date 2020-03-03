Роман Широков: «Тедеско ставит не спартаковский футбол»

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков в интервью «СЭ» оценил стиль игры красно-белых при Доменико Тедеско. 34-летний немец возглавил московскую команду в октябре 2019 года.

После 20 туров «Спартак» с 25 очками занимает девятое место в турнирной таблице Тинькофф чемпионата России, в среду красно-белым предстоит кубковая игра против ЦСКА.

— Какая позиция сейчас «провисает» в «Спартаке»?

— Да я особо не вижу, что кто-то там провисает. Люди играют в то, что показывали в конце первой части сезона, когда пришел Тедеско — от обороны. Когда есть возможность — прессингуют, когда нет — откатываются назад. И никакого тотального прессинга там нет! А-то нам рассказывают сказки... Скажем так, это не спартаковский футбол. Но сейчас на первом месте стоит результат.

— Прагматично все.

— Да. Но я-то думал, что пришел тренер, который сделает ставку на спартаковскую игру. Считал, что Тедеско за время сборов поставит команде другой футбол. Однако сейчас красно-белые показывают примерно то же, что до зимнего перерыва. Если руководству клуба и болельщикам нравится такое, и если оно станет приносить результат, то почему нет?

— А вы ждали яркого зрелища?

— «Спартак» всю жизнь показывал атакующий футбол. Тедеско же действует строго от обороны. Но это уже вопрос клуба, а не мой. (Виталий Айрапетов)