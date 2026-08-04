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Родина — Рубин, 4 августа 2026: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию

Сегодня, 10:45

«Родина» — «Рубин»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Мирлинд Даку, игрок «Рубина».
Фото Global Look Press

«Родина» и «Рубин» сыграют в групповом этапе пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2026/27 во вторник, 4 августа. Матч пройдет на стадионе «Арена-Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
04 августа, 18:30. Арена Химки (Химки)
Родина
Рубин

Ключевые события встречи «Родина» — «Рубин» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Ответный матч состоится 24 ноября.

Кубок России по футболу сезона-2026/27 стартовал 29 июля и завершится суперфиналом 6 июня.

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