«Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию

«Динамо» Махачкала и «Крылья Советов» сыграют в групповом этапе пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2026/27 во вторник, 4 августа. Матч пройдет на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске. Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.

04 августа, 18:30. Анжи Арена (Каспийск)

Ответный матч состоится 27 октября.

Кубок России по футболу сезона-2026/27 стартовал 29 июля и завершится суперфиналом 6 июня.

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