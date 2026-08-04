«Акрон» — «Ростов»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию

«Акрон» и «Ростов» сыграют в групповом этапе пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2026/27 во вторник, 4 августа. Матч пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 16.15 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

04 августа, 16:15. Самара Арена (Самара)

Ключевые события встречи «Акрон» — «Ростов» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Ответный матч состоится 27 октября.

Кубок России по футболу сезона-2026/27 стартовал 29 июля и завершится суперфиналом 6 июня.

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