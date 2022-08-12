Создатель «Амкала» рассказал о возможности сыграть в БЕТСИТИ Кубке России в «Лужниках»

Создатель клуба «Амкал» Герман Попков (El Classico) в беседе с корреспондентом «СЭ» рассказал о домашнем стадионе команды на матчи БЕТСИТИ Кубка России.

— Игра в Спортивном городке?

— Сейчас обсуждаем. Договор подписан, но пока у нас нет официального подтверждения по времени игры. Официально «Зоркий», но ждем, когда РФС скажет: «Можете все делать».

— Матч на настоящих «Лужниках»?

— Это возможно, но мы можем потратить годовой бюджет команды, чтобы сыграть там.