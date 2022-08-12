В 2DROTS уверены, что смогут обыграть «Чертаново» в БЕТСИТИ Кубке России за счет болельщиков

Создатель 2DROTS Никита Панасюк в разговоре с «СЭ» рассказал о планах собрать аншлаг на матче БЕТСИТИ Кубка России против «Чертаново». Встреча состоится 17 августа.

— Матч 1/256 финала Кубка России вы играете на «Арене Химки»?

— Да, мы 100% играем там. Верю в наших болельщиков, что они придут на такой историческое событие для нашей команды. Если идти на матч 2DROTS, то это идеальный матч, чтобы впервые поболеть! Ты не можешь пропустить Кубок России, если ходишь на Медиалигу или МКС. Уверен, что мы соберем полный стадион. За счет вас мы сможем обыграть «Чертаново». В этом я уверен. Если вы будете нас поддерживать, чтобы у них ножки затряслись, мы сможем исполнить нашу мечту.

— Что знаете о «Чертаново»?

— Знаем что у них офигенная молодежь была. В прошлом году они вылетели, но сейчас вроде у них четыре победы подряд. В любом случае, это сильная команда с историей. Они выращивали сильных футболистов. Один Пиняев чего стоит. Реально талантливый пацан. Поэтому с уважением будем играть, но будем биться.