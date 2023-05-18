Иванов о судействе Карасева в игре с «Краснодаром»: «Сергей нормально отработал»

Президент «Урала» Григорий Иванов после финала Пути Регионов FONBET Кубка России с «Краснодаром» (1:2) оценил работу главного арбитра встречи Сергея Карасева.

— К работе Сергея Карасева есть вопросы?

— Да особых нет вроде. Сергей нормально отработал. Да, был эпизод, когда отменили пенальти на Кордобе из-за офсайда, но не отменили вторую желтую карточку у Гогличидзе. Я этого сначала не понял. Но мне объяснили, что судьи все сделали правильно.

— А ведь был еще эпизод в первом тайме, когда Рамирес врезался в штрафной в Бевеева. Это не пенальти?

— Ой. Мы только прилетели. Не смотрел еще. У меня нет сейчас ответа на ваш вопрос. Может быть, там что-то и было, но у меня тот эпизод почему-то в памяти не отложился, — сказал Иванов.

«Краснодар» сыграет с ЦСКА в Суперфинале FONBET Кубка России. Игра пройдет в Москве 11 июня.

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