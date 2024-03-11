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11 марта, 18:00

«Химки» — «Краснодар»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России

Матч Кубка России «Химки» — «Краснодар» пройдет 12 марта
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич.
Владимир Ивич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Химки» на своем стадионе «Арена Химки» 12 марта сыграет против «Краснодара» в матче четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России по футболу. Поединок начнется в 18.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Химки» — «Краснодар» бесплатно пройдет на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 17.45 мск. Игру также покажут по подписке на телеканале «Матч Премьер» с 17.55. Ключевые события игры «Химки» — «Краснодар» будут доступны в матч-центре «СЭ».

Ранее «Химки» главного тренера Андрея Талалаева прошли в Пути регионов Кубка страны 2Drots (2:0), «Уфу» (1:0) и «Динамо» из Владивостока (4:0).

«Краснодар» под руководством Владимира Ивича занял третье место в турнирной таблице группы D Пути РПЛ с 11 очками, что позволило им продолжить выступление в турнире в Пути регионов.

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде — доступны на сайте «СЭ».

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