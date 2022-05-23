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Пресняков — о назначении Левникова на финал КР: «Спартак» не будет жаловаться на судейство после матча»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Российский композитор, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал выбор судей на финал БЕТСИТИ Кубка России, в котором красно-белые сыграют с «Динамо».

«Левников — квалифицированный арбитр. Он судит без пристрастий. Думаю, «Спартак» не будет жаловаться на судейство после матча. Но когда команда проигрывает, она обязательно жалуется. Они могут на самого лучшего судью мира жаловаться. А когда выигрывают, вопросов нет. Вот если бы «Рубин», например, забил пенальти в матче против «Уфы», то они бы не жаловались на судейство», — сказал Пресняков «СЭ».

Ранее стало известно, что Кирилл Левников будет главным арбитром финала БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо». Финал пройдет 29 мая на стадионе «Лужники» и начнется в 17.00.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Кирилл Левников
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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