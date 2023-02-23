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Сегодня, 21:05

Полузащитник «Спартака» Литвинов заявил, что было непросто бороться с Дзюбой в кубковом матче

Алина Савинова
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос о противоборствах с форвардом «Локомотива» Артемом Дзюбой во время первого матча 1/4 финала FONBET Кубка России.

В этой встрече красно-белые одержали победу над железнодорожниками со счетом 1:0.

«Учитывая его антропометрию, тяжеловато бороться. Но в целом все нормально», — приводит Sport24 слова Литвинова.

Ответная игра между командами пройдет 27 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-23-litvinov-protiv-dzyuby-igralos-normalno-no-borotsya-s-nim-tyazhelovato
Руслан Литвинов
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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