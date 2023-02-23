Полузащитник «Спартака» Литвинов заявил, что было непросто бороться с Дзюбой в кубковом матче

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос о противоборствах с форвардом «Локомотива» Артемом Дзюбой во время первого матча 1/4 финала FONBET Кубка России.

В этой встрече красно-белые одержали победу над железнодорожниками со счетом 1:0.

«Учитывая его антропометрию, тяжеловато бороться. Но в целом все нормально», — приводит Sport24 слова Литвинова.

Ответная игра между командами пройдет 27 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени.