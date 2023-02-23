Андрей Каряка — о Писарском: «Красавчик, отличное празднование гола»

Экс-футболист «Крыльев Советов» и «Динамо» Андрей Каряка рассказал о своих впечатлениях от матча 1/4 финала FONBET Кубка России «Крылья Советов» — «Динамо» (2:1).

«Матч получился достаточно интересным. В первом тайме «Динамо» чуть острее атаковало. У «Крыльев» были неплохие подходы. Писарский проявил себя неплохо, забил гол, подтвердил свои бомбардирские качества. Рассказов и Зуев вышли хорошо на замену. У Осинькина будет приятная головная боль, кого поставить на следующий матч. Футболисты самарской команды показали достаточно качественный футбол. «Динамо» не повезло в завершающей стадии», — приводит «РБ Спорт» слова Каряки.

Также он высказался о праздновании Владимиром Писарским своего дебютного гола за «Крылья Советов» с дирижерской палочкой.

«Отличное празднование, ничего такого не было. Холодно, поэтому надо было зрителей чуть встряхнуть, чтобы они не мерзли на стадионе. Красавчик, что еще надо от форварда. Гол забил и зрителей порадовал», — добавил специалист.

Ответный матч между командами пройдет 1 марта на «ВТБ Арене». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.