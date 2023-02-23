Булыкин — о «Спартаке» и «Локомотиве»: «Правильно сделали, что прилетели впритык к играм»

Бывший нападающий Дмитрий Булыкин считает, что «Спартаку» и «Локомотиву» не нужно было заранее прилетать в Россию со сборов, чтобы успеть акклиматизироваться.

«Акклиматизация была не нужна. Правильно сделали, что прилетели впритык к играм. Условия для тренировок в Москве были не самые лучшие, поэтому сборы в теплых странах имело смысл продлить как можно дольше. А вот сейчас команды будут готовиться, можно сказать, в экстремальных условиях, но они будут примерно одинаковыми для всех. Теперь нужно ждать, когда потеплеет и поля станут хорошего качества, потому что на таких газонах при минусовой температуре очень тяжело — это борьба не только с погодой, но и с самим собой», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

«Спартак» проводил третий сбор в Турции и вернулся в Москву 19 февраля. Железнодорожники тренировались в ОАЭ и завершили подготовку к сезону 20 февраля.