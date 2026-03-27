Защитник ЦСКА Матеус Рейс дисквалифицирован на два матча Кубка России

Защитник ЦСКА Матеус Рейс получил двухматчевую дисквалификацию в FONBET Кубке России, сообщается на сайте РФС.

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) наказал 31-летнего бразильца за агрессивное поведение по итогам ответного матча полуфинала пути РПЛ против «Краснодара» (0:4). Матеус Рейс получил красную карточку в конце первого тайма за удар соперника плечом.

Матеус Рейс перешел в ЦСКА из «Спортинга» в феврале 2026 года. Он провел за армейцев 6 матчей в РПЛ и Кубке России.

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