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Зиньковский о футболистах «Зенита»: «Бегали весь матч, нервничали»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский подвел итоги матча Кубка России против «Зенита» (0:0, 2:4 — по пенальти).

— Стоила ли эта драка того? Не финал Кубка.

— Видите, они расстроились все. Бегали весь матч, нервничали.

— Как оцените свой удар с пенальти?

— Плохо, не забил. Хотелось забить и выиграть. Причем в угол пробил, но на удобной высоте.

— Вы не особо расстроились.

— Так мы знали, что на первом месте уже. Мы же взяли одно очко и знали, что точно первые, а «Зенит» третий.

— Как распределяли кто будет бить пенальти?

— Кто был уверен, наверное.

— Тренер или Джикия?

— Карлос, второй тренер. Он спрашивал, кто уверен и готов.

— Отрабатывали их?

— Мы перед каждой игрой отрабатываем пенальти.

— Рады, что не позволили «Зениту» занять первое или второе место?

— После такой концовки точно рад.

— В следующий раз будет двойная мотивация?

— Да, мы обсуждали это сейчас, что в следующий раз битва будет. Не второй раунд, а уже какой — четвертый, пятый?

27&nbsp;ноября. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 0:0, пен. 4:2. Драка Шамара Николсона и&nbsp;Родригао. Массовая драка и море красных карточек. «Зенит» и «Спартак» лихо завершили год, Питер отправился в Путь регионов

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Зенит 4
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Антон Зиньковский
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