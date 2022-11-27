Зиньковский о футболистах «Зенита»: «Бегали весь матч, нервничали»
Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский подвел итоги матча Кубка России против «Зенита» (0:0, 2:4 — по пенальти).
— Стоила ли эта драка того? Не финал Кубка.
— Видите, они расстроились все. Бегали весь матч, нервничали.
— Как оцените свой удар с пенальти?
— Плохо, не забил. Хотелось забить и выиграть. Причем в угол пробил, но на удобной высоте.
— Вы не особо расстроились.
— Так мы знали, что на первом месте уже. Мы же взяли одно очко и знали, что точно первые, а «Зенит» третий.
— Как распределяли кто будет бить пенальти?
— Кто был уверен, наверное.
— Тренер или Джикия?
— Карлос, второй тренер. Он спрашивал, кто уверен и готов.
— Отрабатывали их?
— Мы перед каждой игрой отрабатываем пенальти.
— Рады, что не позволили «Зениту» занять первое или второе место?
— После такой концовки точно рад.
— В следующий раз будет двойная мотивация?
— Да, мы обсуждали это сейчас, что в следующий раз битва будет. Не второй раунд, а уже какой — четвертый, пятый?