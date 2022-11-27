Игорь Егоров: «Родригао начал ногами махать. Это бразильское воспитание. Гетто есть гетто»

Бывший арбитр Игорь Егоров прокомментировал массовую потасовку в кубковом матче «Зенита» и «Спартака» (0:0, пенальти 4:2) и оценил действия главного арбитра встречи Владимира Москалева.

— Произошедшая ситуация вообще нетипична для российского футбола, — приводит «РБ Спорт» слова Егорова. — Она типична для латинских стран. И зачинщики оттуда. Москалев очень активно действовал, хотя по рекомендациям должен был стоять в стороне и фиксировать то, что происходит. Но он активно участвовал в эпизодах, пытался разрулить ситуацию, но это было невозможно. Накал страстей. И к нему привело нарушение, которое арбитр не оставил без внимания. Мне сейчас легко рассуждать, но затем начался необратимый процесс. Видеоарбитры определили, кому дать карточки, а Володя действовал так, как рекомендовано протоколом, он не мог ни на что повлиять. Вот таким вот становится российский футбол.

— Зачинщик — Дуглас Сантос, ударивший по ноге, или Промес, который прибежал и вмешался?

— И Дуглас, и Промес. Николсон был недоволен, но Промес пришел и спровоцировал все остальное — бодание, за щеки начали друг друга хватать. А потом Родригао прибежал, начал ногами махать и пошли необратимые процессы. Так бы за щеки друг друга пощупали, может быть, еще за что-нибудь — за булки прихватили, и все как-то утихомирилось бы.

— Родригао стал главной движущей силой конфликта?

— Да, начал ногами махать, по соске дал раз-другой. Это бразильское воспитание. Гетто есть гетто. Они там и дерутся, и все остальное. Но и наши не лыком шиты, молодцы, дали отпор и те, и другие. И русские побились, и те побились. Короче, было интересно. Настоящий кубковый матч.

По итогам массовой драки перед серией пенальти прямые красные карточки получили по три игрока из каждой команды: у «Зенита» — Малком, Барриос и Родригао, у «Спартака» — Николсон, Соболев и Селихов.